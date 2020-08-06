5211
В магазинах такой же.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:11
Помню покупал одну и туже деталь сначала через сайт с платой в точке выдачи, а потом непосредственно через кассу.
Это было с оплатой в Моно, там есть награда за покупки в строймаркетах. Так за покупку в строймаркете защиталась только одна — та что на кассе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:17
vitaliy_berdinskikh
Через МОНО поддержку банк насчитал бы Вам кешбек на онлайн вручную, надо было им написать. Еще не поздно может быть это сделать.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
|