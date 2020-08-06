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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:01
serzh написав:
Коллеги, а какой MCC при онлайн оплате на сайте эпицентра?
5211
В магазинах такой же.
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MASolomko
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:11
MASolomko написав: serzh написав:
Коллеги, а какой MCC при онлайн оплате на сайте эпицентра?
5211
В магазинах такой же.
Помню покупал одну и туже деталь сначала через сайт с платой в точке выдачи, а потом непосредственно через кассу.
Это было с оплатой в Моно, там есть награда за покупки в строймаркетах. Так за покупку в строймаркете защиталась только одна — та что на кассе.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:17
vitaliy_berdinskikh
Через МОНО поддержку банк насчитал бы Вам кешбек на онлайн вручную, надо было им написать. Еще не поздно может быть это сделать.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:50
Если пополнить КоКо с кредитным лимитом завтра по р2р - деньги станут доступны сразу? Овердрафта при последующих расчетах не будет?
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Anadonta
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:15
Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?
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Andrew75
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:21
Andrew75 написав:
Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?
1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.
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Vorlon
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:29
Vorlon написав: Andrew75 написав:
Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?
1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.
Спасибо. Это грязными?
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Andrew75
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:36
Andrew75 написав: Vorlon написав: Andrew75 написав:
Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?
1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.
Спасибо. Это грязными?
Канеша
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:40
clientage написав: la9 написав:
Коллеги, а напомните, какой порядок выплаты КБ?
Увидел сумму КБ от 100грн, нажал на пимпу Выплатить, помацал хлазами на карте сумму с удержанным кролячим пайком
Тож НДФЛ.
Это не кроль виновен.
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guntherhouse777
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