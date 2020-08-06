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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4208420942104211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  serzh написав:Коллеги, а какой MCC при онлайн оплате на сайте эпицентра?
5211

В магазинах такой же.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:11

  MASolomko написав:
  serzh написав:Коллеги, а какой MCC при онлайн оплате на сайте эпицентра?
5211

В магазинах такой же.

Помню покупал одну и туже деталь сначала через сайт с платой в точке выдачи, а потом непосредственно через кассу.

Это было с оплатой в Моно, там есть награда за покупки в строймаркетах. Так за покупку в строймаркете защиталась только одна — та что на кассе.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:17

vitaliy_berdinskikh
Через МОНО поддержку банк насчитал бы Вам кешбек на онлайн вручную, надо было им написать. Еще не поздно может быть это сделать.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:50

Если пополнить КоКо с кредитным лимитом завтра по р2р - деньги станут доступны сразу? Овердрафта при последующих расчетах не будет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:21

  Andrew75 написав:Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?

1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:29

  Vorlon написав:
  Andrew75 написав:Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?

1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.

Спасибо. Это грязными?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:36

  Andrew75 написав:
  Vorlon написав:
  Andrew75 написав:Какой максимальный месячный лимит на кешбек по Коко?

1000 на кредитную, 300 на каждую дебетную.

Спасибо. Это грязными?

Канеша
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:40

  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, а напомните, какой порядок выплаты КБ?

Увидел сумму КБ от 100грн, нажал на пимпу Выплатить, помацал хлазами на карте сумму с удержанным кролячим пайком

Тож НДФЛ.
Это не кроль виновен.
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 4208420942104211
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