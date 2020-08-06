Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|