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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4209421042114212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу

Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав:а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу

Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.

Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків. До того ж передбачили маячню, що чомусь якщо відсотки нараховуються на кошти отримані як заробітнья плати то такі відсотки не оподатковуються, але якщо ти отримав свою зарплату наприклад у кассі підприємства (або в іншому банку) то приніс їх до другого банку - то вони чомусь для цілей цього закону перестають бути заробітною плату. Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина
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Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.

Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля.
  Alien написав:Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина

А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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