Додано: Суб 08 сер, 2020 07:01

vitaliy_berdinskikh написав: Alien написав: тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків. тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.

Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля. Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля.

vitaliy_berdinskikh написав: Alien написав: Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина

А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог. А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог.

але чомусь ви не пишете, що при цьому нема ніяких обмежень для оподаткування усього лише в 5% такого реально "трудового" доходу фізичних як виплата дивідендів юр-особами платниками податків. То чим ці доходи не такі? До того ж мені не зрозуміла така ваша постановка питання - ніби-то спочатку за справедливість - по типу того, що раз оподатковують зарплату, то чому не оподатковувати таким же чином і інші пасивні доходи, а потім приводиться дикий доказ буцім-то цих же виключень лише на обмежену кількість доходів. Ну так лишили б ще одне виключення - пассивні доходи по відсотках на вклади в банківських установах України. До 2014 року вони не оподатковувались і горя не було то що змінилося с докролячих часівЯ перепрошую приведіть будь ласка цитату, коли я писав звинувачення банку в тому, що він утримує ПДФЛ. Про всяк випадок поясню - моє попереднє повідомленя цілком та повністю стосувалось ВРУ (оскільки моє повідомлення було відповідь на ваше ствердження про правильність дії ВРУ із введенням оподаткування %%), а аж ніяк не банку, який у статусі податкового агента є просто заручником обставин і не може ні на що вплинути. Визнаєте що написали маячню, чи як?