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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4209421042114212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу

Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав:а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу

Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.

Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків. До того ж передбачили маячню, що чомусь якщо відсотки нараховуються на кошти отримані як заробітнья плати то такі відсотки не оподатковуються, але якщо ти отримав свою зарплату наприклад у кассі підприємства (або в іншому банку) то приніс їх до другого банку - то вони чомусь для цілей цього закону перестають бути заробітною плату. Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.

Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля.
  Alien написав:Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина

А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 07:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав:тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.

Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля.

але чомусь ви не пишете, що при цьому нема ніяких обмежень для оподаткування усього лише в 5% такого реально "трудового" доходу фізичних як виплата дивідендів юр-особами платниками податків. То чим ці доходи не такі? До того ж мені не зрозуміла така ваша постановка питання - ніби-то спочатку за справедливість - по типу того, що раз оподатковують зарплату, то чому не оподатковувати таким же чином і інші пасивні доходи, а потім приводиться дикий доказ буцім-то цих же виключень лише на обмежену кількість доходів. Ну так лишили б ще одне виключення - пассивні доходи по відсотках на вклади в банківських установах України. До 2014 року вони не оподатковувались і горя не було то що змінилося с докролячих часів
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав:Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина

А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог.

Я перепрошую приведіть будь ласка цитату, коли я писав звинувачення банку в тому, що він утримує ПДФЛ. Про всяк випадок поясню - моє попереднє повідомленя цілком та повністю стосувалось ВРУ (оскільки моє повідомлення було відповідь на ваше ствердження про правильність дії ВРУ із введенням оподаткування %%), а аж ніяк не банку, який у статусі податкового агента є просто заручником обставин і не може ні на що вплинути. Визнаєте що написали маячню, чи як? ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 07:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Alien написав:а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу

Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.



Не знаю як інші країни, але британські банки утримують податок із процентів аж гай шумить. Мабуть теж Яценюк запровадив :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 07:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.


депозити - це дріб'язок у порівнянні із борговим ринком країни (бумаги типу ОВДП, ОЗДП, євробонди) де суми на десятки порядків більші і там - ядрьона вош - 0 податку, Карл

висновок один... зробіть його самі
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:37

  Anadonta написав:Если пополнить КоКо с кредитным лимитом завтра по р2р - деньги станут доступны сразу? Овердрафта при последующих расчетах не будет?


Всем доброе утро!
Может кто-то все же поделится опытом - как сегодня пополнить КоКо, чтобы сегодня же и совершить покупки?
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:43

ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:47

  Alien написав:guntherhouse777 а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу. Так що кроляче воно усе

За %% по вкладам- это да, кролева работа.
Однако, речь шла за кишмиш.
Тут разве что пастор с 1.5% пику всунул.
guntherhouse777
 
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