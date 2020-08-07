Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Примастерила Верховная рада у 2014 році. І працильно зробила: проценти це такий самий дохід як будь який інший, тож чому с зарплати повинен платитись податок, а с процентів - ні.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:08
Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків. До того ж передбачили маячню, що чомусь якщо відсотки нараховуються на кошти отримані як заробітнья плати то такі відсотки не оподатковуються, але якщо ти отримав свою зарплату наприклад у кассі підприємства (або в іншому банку) то приніс їх до другого банку - то вони чомусь для цілей цього закону перестають бути заробітною плату. Думаю що висновок щодо того що це усе правильно могла зробити лише дуже недалека людина
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Такое ввели на ограниченное количество типов доходов, к тому же часто условие уплаты налога по низкой ставке ограничено количеством событий получения такого налога в год, как например при продаже жилья или автомобиля.
А я думаю что только очень недалека людина могла обвинить банк в том что он удерживает с процентов НДФЛ перечисляемый в последствие в бюджет государства. Судя по фразам в начале твоего сообщения ты в курсе того что написано в налоговом законодательстве, но всё равно умудрился обвинить банк в том что он удержал налог.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 08 сер, 2020 07:01
але чомусь ви не пишете, що при цьому нема ніяких обмежень для оподаткування усього лише в 5% такого реально "трудового" доходу фізичних як виплата дивідендів юр-особами платниками податків. То чим ці доходи не такі? До того ж мені не зрозуміла така ваша постановка питання - ніби-то спочатку за справедливість - по типу того, що раз оподатковують зарплату, то чому не оподатковувати таким же чином і інші пасивні доходи, а потім приводиться дикий доказ буцім-то цих же виключень лише на обмежену кількість доходів. Ну так лишили б ще одне виключення - пассивні доходи по відсотках на вклади в банківських установах України. До 2014 року вони не оподатковувались і горя не було то що змінилося с докролячих часів
Я перепрошую приведіть будь ласка цитату, коли я писав звинувачення банку в тому, що він утримує ПДФЛ. Про всяк випадок поясню - моє попереднє повідомленя цілком та повністю стосувалось ВРУ (оскільки моє повідомлення було відповідь на ваше ствердження про правильність дії ВРУ із введенням оподаткування %%), а аж ніяк не банку, який у статусі податкового агента є просто заручником обставин і не може ні на що вплинути. Визнаєте що написали маячню, чи як?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Суб 08 сер, 2020 07:10
Не знаю як інші країни, але британські банки утримують податок із процентів аж гай шумить. Мабуть теж Яценюк запровадив
Додано: Суб 08 сер, 2020 07:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
депозити - це дріб'язок у порівнянні із борговим ринком країни (бумаги типу ОВДП, ОЗДП, євробонди) де суми на десятки порядків більші і там - ядрьона вош - 0 податку, Карл
висновок один... зробіть його самі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:37
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:43
ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:47
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