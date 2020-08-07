Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:03
greenozon написав: Alien написав:
Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.
депозити - це дріб'язок у порівнянні із борговим ринком країни (бумаги типу ОВДП, ОЗДП, євробонди) де суми на десятки порядків більші і там - ядрьона вош - 0 податку, Карл
висновок один... зробіть його самі
+1, дурацкий подход как по мне, сказали а, говори и б
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:12
Dimaa написав:
Не знаю як інші країни, але британські банки утримують податок із процентів аж гай шумить.
И польские.
Mind the gap.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:16
guntherhouse777 написав: Alien написав: guntherhouse777
а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу. Так що кроляче воно усе
За %% по вкладам- это да, кролева работа.
Однако, речь шла за кишмиш.
Тут разве что пастор с 1.5% пику всунул.
Для того чтобы кишмиш не облагался подоходным налогом - в налоговом кодексе должна присутствовать строчка о том что для кишмиша ставка налога 0%. Или именно этот доход должен быть описан опять же в налоговом кодексе как доход не попадающий в базу налогооблажения, как это сделано к примеру для выплат страховок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:20
clientage написав:
ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху
Сразу по счёту проведётся?
allaliu
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:39
allaliu написав: clientage написав:
ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху
Сразу по счёту проведётся?
Нее, если на выходных, то -- в сл. опердн, но и трата по карте не ранее этого дня проведется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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