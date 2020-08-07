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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4210421142124213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:03

  greenozon написав:
  Alien написав:Щодо правильності - досить спірне твердження уже хоча б тому що на багацько доходів фізичних осіб чомусь податок, або не ввели взагалі або ввели який дріб'язок не більше 5 відсотків.


депозити - це дріб'язок у порівнянні із борговим ринком країни (бумаги типу ОВДП, ОЗДП, євробонди) де суми на десятки порядків більші і там - ядрьона вош - 0 податку, Карл

висновок один... зробіть його самі
+1, дурацкий подход как по мне, сказали а, говори и б
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:12

  Dimaa написав:Не знаю як інші країни, але британські банки утримують податок із процентів аж гай шумить.

И польские.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:16

  guntherhouse777 написав:
  Alien написав:guntherhouse777 а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу. Так що кроляче воно усе

За %% по вкладам- это да, кролева работа.
Однако, речь шла за кишмиш.
Тут разве что пастор с 1.5% пику всунул.

Для того чтобы кишмиш не облагался подоходным налогом - в налоговом кодексе должна присутствовать строчка о том что для кишмиша ставка налога 0%. Или именно этот доход должен быть описан опять же в налоговом кодексе как доход не попадающий в базу налогооблажения, как это сделано к примеру для выплат страховок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:20

  clientage написав:ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху

Сразу по счёту проведётся?
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:39

  allaliu написав:
  clientage написав:ИЗ Коко(апликуха, ИБ) дернуть по р2р пополняху

Сразу по счёту проведётся?

Нее, если на выходных, то -- в сл. опердн, но и трата по карте не ранее этого дня проведется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:52

  Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?

Насчет приложухи - не знаю, но в телеге - рисуется омп
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:55

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?

Насчет приложухи - не знаю, но в телеге - рисуется омп

Ну так первые 90дн(вернее 60) какой ОМП, 1 коп?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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