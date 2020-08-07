Alien написав:guntherhouse777 а хто як не кріль примастирив свого часу НДФЛ до процентів по вкладу. Так що кроляче воно усе
За %% по вкладам- это да, кролева работа. Однако, речь шла за кишмиш. Тут разве что пастор с 1.5% пику всунул.
Для того чтобы кишмиш не облагался подоходным налогом - в налоговом кодексе должна присутствовать строчка о том что для кишмиша ставка налога 0%. Или именно этот доход должен быть описан опять же в налоговом кодексе как доход не попадающий в базу налогооблажения, как это сделано к примеру для выплат страховок.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?
Насчет приложухи - не знаю, но в телеге - рисуется омп
Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?
Насчет приложухи - не знаю, но в телеге - рисуется омп
Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?
Выписка должна быть не из приложения заказанная, а прийти на мейл в первый рабочий день после РД.
Vorlon написав:Здесь писали, что через несколько дней после РД в приложении можно увидеть сумму ОМП. Пошла неделя с 1 числа, но я ничего так и не вижу и в выписке тоже пусто - я не там смотрю? Или в первый раз из-за 90 дней льготного для первой покупки эта функция не работает?
Насчет приложухи - не знаю, но в телеге - рисуется омп
Ну так первые 90дн(вернее 60) какой ОМП, 1 коп?
0,5% от суммы задолженности первого периода, кешбеком погасится:)