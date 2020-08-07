Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11

Anadonta лучше это все-таки делать аппкой Скунса. Понимаете, сумма потянутая таким образом 100 % проведется по счету понедельником. То есть у покупки нет никаких шансов быть проведенной раньше, а потому теховер не возможен. У "чужих" толкалок несколько иная ситуация. Скунс проведет по счету их переводы только после того как через МПС придет подтверждение. А оно может прийти и в понедельник, и во вторник, и даже в среду. В этом случае если покупка проведется скажем во вторник а р2р в среду - у вас будет теховер. Я уже писал в другой ветке что таким образом в свое время попал на овер по аллыному Максимке именно из-за того что ПУМБ, которым я толкнул в выходной, очень долго давал подтверждение и покупка успела провестись раньше чем р2р ;(. Так что лично я пользуюсь правилом: "если есть возможность и это полностью бесплатно - всегда лучше "тянуть" родным приложением карты-получателя" - при єтом вероятность попасть на теховер минимальна.