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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4211421242134214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11

Anadonta лучше это все-таки делать аппкой Скунса. Понимаете, сумма потянутая таким образом 100 % проведется по счету понедельником. То есть у покупки нет никаких шансов быть проведенной раньше, а потому теховер не возможен. У "чужих" толкалок несколько иная ситуация. Скунс проведет по счету их переводы только после того как через МПС придет подтверждение. А оно может прийти и в понедельник, и во вторник, и даже в среду. В этом случае если покупка проведется скажем во вторник а р2р в среду - у вас будет теховер. Я уже писал в другой ветке что таким образом в свое время попал на овер по аллыному Максимке именно из-за того что ПУМБ, которым я толкнул в выходной, очень долго давал подтверждение и покупка успела провестись раньше чем р2р ;(. Так что лично я пользуюсь правилом: "если есть возможность и это полностью бесплатно - всегда лучше "тянуть" родным приложением карты-получателя" - при єтом вероятность попасть на теховер минимальна.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 14:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Anadonta написав:все же нужно было тянуть через приложение Форварда

  Flamingo написав:Anadonta лучше это все-таки делать аппкой Скунса

Flamingo дело говорит, адназначна :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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