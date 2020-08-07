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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:11
Anadonta лучше это все-таки делать аппкой Скунса. Понимаете, сумма потянутая таким образом 100 % проведется по счету понедельником. То есть у покупки нет никаких шансов быть проведенной раньше, а потому теховер не возможен. У "чужих" толкалок несколько иная ситуация. Скунс проведет по счету их переводы только после того как через МПС придет подтверждение. А оно может прийти и в понедельник, и во вторник, и даже в среду. В этом случае если покупка проведется скажем во вторник а р2р в среду - у вас будет теховер. Я уже писал в другой ветке что таким образом в свое время попал на овер по аллыному Максимке именно из-за того что ПУМБ, которым я толкнул в выходной, очень долго давал подтверждение и покупка успела провестись раньше чем р2р ;(. Так что лично я пользуюсь правилом: "если есть возможность и это полностью бесплатно - всегда лучше "тянуть" родным приложением карты-получателя" - при єтом вероятность попасть на теховер минимальна.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Flamingo дело говорит, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 14:51
Золотые слова, Юрий Венедиктович )
А в случае скунса - это вдвойне актуально.
Додано: Суб 08 сер, 2020 15:55
Дополнительно "затянул" нужную сумму через приложение Форварда. Все сработало - оплата прошла, cashback начислен.
Отдельное спасибо Flamingo за разъяснение - возьму на вооружение.
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:34
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:39
guntherhouse777 ну я ж писал: "если есть возможность и это полностью бесплатно". Так что ни приват, ни пумб, ни еще некоторые банки в эту схему не попадают
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:41
Не с Пумбы, не с Вали, не с Пышки, не с Востока, не с #зеленелайно, не с Таси*, не с Шапито*, може и с Цыгана уже низзя
*за исключением некоторых карт
Востаннє редагувалось clientage в Суб 08 сер, 2020 16:43, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 16:42
Разумеется - тянуть только оттуда, откуда тянуть можно.
Не с пумбы, не с привата...
Додано: Суб 08 сер, 2020 17:26
Разумеется, ничего не пришло. Надо же как-то включить эту услугу, оставить адрес электронной почты. Меня об этом никто не спрашивал при заключении договора... Вот думаю, как теперь включить и это бесплатно?
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