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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:06
clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого
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Vorlon
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:35
Vorlon написав:clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого
А шоо, платно видите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:44
Но тока не с Пумбы тянуть[/quote]
Не с Пумбы, не с Вали, не с Пышки, не с Востока, не с #зеленелайно, не с Таси*, не с Шапито*, може и с Цыгана уже низзя*за исключением некоторых карт
[/quote]
* тазикова Вика;
КДВ Шапито
Или удалить?)
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guntherhouse777
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Додано: Суб 08 сер, 2020 19:50
Кишмиш за липень м.б. в понеділок?
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chipmunk
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Додано: Суб 08 сер, 2020 20:19
chipmunk написав:
Кишмиш за липень м.б. в понеділок?
В понеділок буде.
Оформи картку за посиланням і отримай:
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miltador
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Додано: Суб 08 сер, 2020 20:36
guntherhouse777 написав:
Или удалить?)
Агаа, чистимся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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