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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4212421342144215

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:06

clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого :?
Vorlon
 
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Подякував: 427 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:35

  Vorlon написав:clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого :?

А шоо, платно видите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32109
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:44

Но тока не с Пумбы тянуть[/quote]
Не с Пумбы, не с Вали, не с Пышки, не с Востока, не с #зеленелайно, не с Таси*, не с Шапито*, може и с Цыгана уже низзя
*за исключением некоторых карт
:P :P :P[/quote]


* тазикова Вика;
КДВ Шапито

Или удалить?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кишмиш за липень м.б. в понеділок?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:19

  chipmunk написав:Кишмиш за липень м.б. в понеділок?

В понеділок буде.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 150
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Или удалить?)

Агаа, чистимся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32109
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2551 раз.
Подякували: 3749 раз.
 
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