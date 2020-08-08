clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:35
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:44
Но тока не с Пумбы тянуть[/quote]
Не с Пумбы, не с Вали, не с Пышки, не с Востока, не с #зеленелайно, не с Таси*, не с Шапито*, може и с Цыгана уже низзя
*за исключением некоторых карт
[/quote]
* тазикова Вика;
КДВ Шапито
Или удалить?)
Додано: Суб 08 сер, 2020 19:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кишмиш за липень м.б. в понеділок?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:19
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:29
clientage
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать. В ответ получил такую ерунду, что просто не знаю что делать...
Наверное повторить запрос, сославшись на п 4.7 документа "УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»"?
По льготному. РД 1 числа. Назвали сумму в льготном периоде, которая по факту составила сумму всех операций, проведённых до 3 августа включительно (в том числе 1 операция уже за 1 августа). Я так понял, что это в связи с тем, что 1 августа был выходной и РД перенеслась на 3 августа. Сумму самой первой операции, на которой по идее льготный 90 дней, не вычитали.
То есть в Форварде операции, проведённые в РД, включаются к оплате до следующей РД - важная особенность...
Кстати, здесь насчитывают копейки 0,001% на операции в льготном, как в Альфе? Или нет - как в ТАСе, Моно и других?
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:47
Vorlon
1) 0,001%
2) для обоснования получения выписки на электронную почту, см. пункты 5.12, 8.5, 9.24, 13.15
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:55
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:03
Vorlon
В обычном ЛП (льготном периоде) начисляют в РД (расчетную дату), а списывают в ПД (платежную дату). Но как в первом ЛП, уже не помню.
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