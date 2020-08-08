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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4213421442154216>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:06

clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:35

  Vorlon написав:clientage
Так это бесплатно? В тарифах по карте не вижу такого :?

А шоо, платно видите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:44

Но тока не с Пумбы тянуть[/quote]
Не с Пумбы, не с Вали, не с Пышки, не с Востока, не с #зеленелайно, не с Таси*, не с Шапито*, може и с Цыгана уже низзя
*за исключением некоторых карт
:P :P :P[/quote]


* тазикова Вика;
КДВ Шапито

Или удалить?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кишмиш за липень м.б. в понеділок?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:19

  chipmunk написав:Кишмиш за липень м.б. в понеділок?

В понеділок буде.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Или удалить?)

Агаа, чистимся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:29

clientage
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать. В ответ получил такую ерунду, что просто не знаю что делать...

Дополнительно информируем, по карте «Кредитная карта КОКО КАРД Visa Noname» (договор ...) услуга направления ежемесячного счета-выписки в виде SMS-сообщения со ссылкой на электронный файл не предоставляется.
Просмотреть зачисления и списания средств по счету карты возможно в полной выписке в Личном кабинете Forward online.
Для получения выписки по карте в Личном кабинете Forward online необходимо зайти в пункт меню «Карты», выбрать продукт, по которому необходимо сформировать выписку, выбрать опцию «выписка по счету», указать интересующий Вас период и нажать «Загрузить».

Наверное повторить запрос, сославшись на п 4.7 документа "УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»"?

По льготному. РД 1 числа. Назвали сумму в льготном периоде, которая по факту составила сумму всех операций, проведённых до 3 августа включительно (в том числе 1 операция уже за 1 августа). Я так понял, что это в связи с тем, что 1 августа был выходной и РД перенеслась на 3 августа. Сумму самой первой операции, на которой по идее льготный 90 дней, не вычитали.

То есть в Форварде операции, проведённые в РД, включаются к оплате до следующей РД - важная особенность...

Кстати, здесь насчитывают копейки 0,001% на операции в льготном, как в Альфе? Или нет - как в ТАСе, Моно и других?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:47

Vorlon
1) 0,001%
2) для обоснования получения выписки на электронную почту, см. пункты 5.12, 8.5, 9.24, 13.15 Умов банківського обслуговування
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:55

  Bosstone написав:0,001%

И когда эти копейки в первый раз мне насчитают? Или уже насчитали? На сейчас мне банк не озвучил их для гашения долга.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:03

Vorlon
В обычном ЛП (льготном периоде) начисляют в РД (расчетную дату), а списывают в ПД (платежную дату). Но как в первом ЛП, уже не помню.
Bosstone
 
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