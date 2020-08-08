Додано: Суб 08 сер, 2020 22:29

Дополнительно информируем, по карте «Кредитная карта КОКО КАРД Visa Noname» (договор ...) услуга направления ежемесячного счета-выписки в виде SMS-сообщения со ссылкой на электронный файл не предоставляется.

Просмотреть зачисления и списания средств по счету карты возможно в полной выписке в Личном кабинете Forward online.

Для получения выписки по карте в Личном кабинете Forward online необходимо зайти в пункт меню «Карты», выбрать продукт, по которому необходимо сформировать выписку, выбрать опцию «выписка по счету», указать интересующий Вас период и нажать «Загрузить».

Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать. В ответ получил такую ерунду, что просто не знаю что делать...Наверное повторить запрос, сославшись на п 4.7 документа "УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД»"?По льготному. РД 1 числа. Назвали сумму в льготном периоде, которая по факту составила сумму всех операций, проведённых до 3 августа включительно (в том числе 1 операция уже за 1 августа). Я так понял, что это в связи с тем, что 1 августа был выходной и РД перенеслась на 3 августа. Сумму самой первой операции, на которой по идее льготный 90 дней, не вычитали.То есть в Форварде операции, проведённые в РД, включаются к оплате до следующей РД - важная особенность...Кстати, здесь насчитывают копейки 0,001% на операции в льготном, как в Альфе? Или нет - как в ТАСе, Моно и других?