Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37

Vorlon написав: Bosstone написав: 0,001% 0,001%

И когда эти копейки в первый раз мне насчитают? Или уже насчитали? На сейчас мне банк не озвучил их для гашения долга. И когда эти копейки в первый раз мне насчитают? Или уже насчитали? На сейчас мне банк не озвучил их для гашения долга.

У Альфы 0.01%, и это реальные десятки копеек с лимитов 100К.А здесь на порядок меньше, и лимит у меня на порядок меньшеВот мне какую-то ОДНУ коп начисляли в первые месяцы, но т.к. я начал пользоваться КоКо с первых дней сразу на суммы более кредлимита, то я уже и на ОМП не обращал внимание, т.к. проходило "самогашение" оборотомИ тут важно помнить, шо гаситься нужно, в крайнем случае, за -1дн до РД, эт особенность биллинга Фарсика.ПС. А выписку на мыло я реально заказал и для дебетки и для кредитки заявкой на саппорт в ИБ. Достаточно толковая у них выписка, там есть и ОМП и задолженность в грейсе. Т.е. она реально отличается от той галиматьи, которая приходит при самозаказе