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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4213421442154216

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37

  Vorlon написав:
  Bosstone написав:0,001%

И когда эти копейки в первый раз мне насчитают? Или уже насчитали? На сейчас мне банк не озвучил их для гашения долга.

У Альфы 0.01%, и это реальные десятки копеек с лимитов 100К.
А здесь на порядок меньше, и лимит у меня на порядок меньше :)
Вот мне какую-то ОДНУ коп начисляли в первые месяцы, но т.к. я начал пользоваться КоКо с первых дней сразу на суммы более кредлимита, то я уже и на ОМП не обращал внимание, т.к. проходило "самогашение" оборотом :wink:
И тут важно помнить, шо гаситься нужно, в крайнем случае, за -1дн до РД, эт особенность биллинга Фарсика.

ПС. А выписку на мыло я реально заказал и для дебетки и для кредитки заявкой на саппорт в ИБ. Достаточно толковая у них выписка, там есть и ОМП и задолженность в грейсе. Т.е. она реально отличается от той галиматьи, которая приходит при самозаказе 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:49

Ух ты! Перезвонили только что с банка - извинились за некорректно вчера предоставленную информацию. Сказали, что выписку за июль выслать уже невозможно, ибо она формируется в РД. Но услугу подключили и со следующего месяца (на следующий день после РД) я уже буду её получать. 8)

Сервис! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:36

  Vorlon написав:Ух ты! Перезвонили только что с банка - извинились за некорректно вчера предоставленную информацию. Сказали, что выписку за июль выслать уже невозможно, ибо она формируется в РД. Но услугу подключили и со следующего месяца (на следующий день после РД) я уже буду её получать. 8)

Сервис! :D

Агаа, небойсь пришел спец и турнул того студента, шо вам прошлый раз наотвечал :)
Саппорт в ИБ отличается умом и сообразительностью (с) :)
... делайте хоть что-нибудь!
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