И когда эти копейки в первый раз мне насчитают? Или уже насчитали? На сейчас мне банк не озвучил их для гашения долга.
У Альфы 0.01%, и это реальные десятки копеек с лимитов 100К. А здесь на порядок меньше, и лимит у меня на порядок меньше Вот мне какую-то ОДНУ коп начисляли в первые месяцы, но т.к. я начал пользоваться КоКо с первых дней сразу на суммы более кредлимита, то я уже и на ОМП не обращал внимание, т.к. проходило "самогашение" оборотом И тут важно помнить, шо гаситься нужно, в крайнем случае, за -1дн до РД, эт особенность биллинга Фарсика.
ПС. А выписку на мыло я реально заказал и для дебетки и для кредитки заявкой на саппорт в ИБ. Достаточно толковая у них выписка, там есть и ОМП и задолженность в грейсе. Т.е. она реально отличается от той галиматьи, которая приходит при самозаказе
Ух ты! Перезвонили только что с банка - извинились за некорректно вчера предоставленную информацию. Сказали, что выписку за июль выслать уже невозможно, ибо она формируется в РД. Но услугу подключили и со следующего месяца (на следующий день после РД) я уже буду её получать.
Vorlon написав:Ух ты! Перезвонили только что с банка - извинились за некорректно вчера предоставленную информацию. Сказали, что выписку за июль выслать уже невозможно, ибо она формируется в РД. Но услугу подключили и со следующего месяца (на следующий день после РД) я уже буду её получать.
Сервис!
Агаа, небойсь пришел спец и турнул того студента, шо вам прошлый раз наотвечал Саппорт в ИБ отличается умом и сообразительностью (с)