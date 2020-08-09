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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24
MASolomko написав:
Vorlon, а обращались через письмо или звонком?
Чи не читаете
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29
anis написав:
Данная выписка предоставляется бесплатно?
По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
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