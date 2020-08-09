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Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29
Додано: Пон 10 сер, 2020 05:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
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