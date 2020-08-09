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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4214421542164217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24

  MASolomko написав:Vorlon, а обращались через письмо или звонком?

Чи не читаете
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29

  anis написав:Данная выписка предоставляется бесплатно?

По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 8776
З нами з: 14.06.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 05:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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  #<1 ... 4214421542164217
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