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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24
MASolomko написав:
Vorlon, а обращались через письмо или звонком?
Чи не читаете
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29
anis написав:
Данная выписка предоставляется бесплатно?
По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 05:37
Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
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Tegularius
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:56
Tegularius написав:
Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
Зазвичай в другій половині дня приходить.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:19
подскажите, здесь кешбек за кредитные как у моно или как в тасе, после проводки? когда выплачивают реферальные?
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