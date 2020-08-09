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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4214421542164217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24

  MASolomko написав:Vorlon, а обращались через письмо или звонком?

Чи не читаете
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29

  anis написав:Данная выписка предоставляется бесплатно?

По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 8777
З нами з: 14.06.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 05:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 08:56

  Tegularius написав:Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...

Зазвичай в другій половині дня приходить.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 08.01.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите, здесь кешбек за кредитные как у моно или как в тасе, после проводки? когда выплачивают реферальные?
Яша
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 10.04.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:48

  Яша написав:подскажите, здесь кешбек за кредитные как у моно или как в тасе, после проводки? когда выплачивают реферальные?

Уже як в монi. Реферальнi виплачують наступного робочого дня пiсля першоï проведеноï операцiï з використанням картки
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 446
З нами з: 12.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:58

Яша тут лучше, чем в моне, тут за кредитные больше дают % кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:06

omb понимаю . вопрос в другом :в тасе, если до проводки загасить кредзадолженность, то пойдет опла за свои. в моне по факту оплаты. в форварде, я так понял, тоже сразу после оплаты?
Яша
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 10.04.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:46

  Яша написав:omb понимаю . вопрос в другом :в тасе, если до проводки загасить кредзадолженность, то пойдет опла за свои. в моне по факту оплаты. в форварде, я так понял, тоже сразу после оплаты?
З цього мiсяця по форварду пiсля оплати ви вiдразу бачите нарахований кешбек у вiдповiдному роздiлi i вiн уже не змiнюється
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 446
З нами з: 12.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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  #<1 ... 4214421542164217
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