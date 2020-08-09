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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 сер, 2020 20:24
MASolomko написав:
Vorlon, а обращались через письмо или звонком?
Чи не читаете
Попросил в приложении выписку за июль на почту. И ежемесячно её высылать
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guntherhouse777
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:29
anis написав:
Данная выписка предоставляется бесплатно?
По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
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Vorlon
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Додано: Пон 10 сер, 2020 05:37
Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: Пон 10 сер, 2020 08:56
Tegularius написав:
Кешбек за июль всем пришел? Мне пока нет...
Зазвичай в другій половині дня приходить.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:19
подскажите, здесь кешбек за кредитные как у моно или как в тасе, после проводки? когда выплачивают реферальные?
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Яша
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:48
Яша написав:
подскажите, здесь кешбек за кредитные как у моно или как в тасе, после проводки? когда выплачивают реферальные?
Уже як в монi. Реферальнi виплачують наступного робочого дня пiсля першоï проведеноï операцiï з використанням картки
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:58
Яша тут лучше, чем в моне, тут за кредитные больше дают % кешбека
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:06
omb понимаю . вопрос в другом :в тасе, если до проводки загасить кредзадолженность, то пойдет опла за свои. в моне по факту оплаты. в форварде, я так понял, тоже сразу после оплаты?
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Яша
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Додано: Пон 10 сер, 2020 10:46
Яша написав:omb
понимаю . вопрос в другом :в тасе, если до проводки загасить кредзадолженность, то пойдет опла за свои. в моне по факту оплаты. в форварде, я так понял, тоже сразу после оплаты?
З цього мiсяця по форварду пiсля оплати ви вiдразу бачите нарахований кешбек у вiдповiдному роздiлi i вiн уже не змiнюється
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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