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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4215421642174218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:29

  MASolomko написав:Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.

У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.

Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:35

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.

У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.

Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...

Ну в любой момент в ИБ можно мыло поменять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 4215421642174218
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