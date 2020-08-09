У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.
Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:29
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:35
Ну в любой момент в ИБ можно мыло поменять
... делайте хоть что-нибудь!
|