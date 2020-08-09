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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4215421642174218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:29

  MASolomko написав:Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.

У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.

Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:35

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.

У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.

Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...

Ну в любой момент в ИБ можно мыло поменять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:25

  kharkiver написав:
  Кочевник написав:Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
А для БвК-Голд який відсоток у липні був та зараз?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:51

  ignorabimus написав:
  kharkiver написав:
  Кочевник написав:Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
А для БвК-Голд який відсоток у липні був та зараз?


зараз для БВК-Г таке в ІБ світить -


- Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку 1 000,00 Грн - 9%

раніше було 13%
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 0.2019.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пополнение дебитной КоКо на 1001грн подойдет для получения 50грн по рефералке?
Или надо торговую операцию от 100грн?
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

lel написав:Пополнение дебитной КоКо на 1001грн подойдет для получения 50грн по рефералке?


Хватит
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек за июль уже выплатили?
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:19

  Boundless написав:Кешбек за июль уже выплатили?

Сегодня должен быть.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Пополнение дебитной КоКо


Пополнял и открывал новын депо - прислали 50 минус налоги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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