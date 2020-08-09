|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:29
MASolomko написав:
Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.
У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.
Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8780
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:35
Vorlon написав: MASolomko написав:
Единственное для подключения услуги надо, чтобы в анкетных данных был указан адрес электронной почты.
У меня в приложении он есть. И дополнительно про него не спрашивали.
Указывал ли я его в анкете три года назад (когда становился клиентом банка) - уже не помню...
Ну в любой момент в ИБ можно мыло поменять
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32137
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2553 раз.
- Подякували: 3754 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:25
kharkiver написав: Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
А для БвК-Голд який відсоток у липні був та зараз?
-
ignorabimus
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 11.09.13
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 14:51
ignorabimus написав: kharkiver написав: Кочевник написав:
Питання до власників БВК. Відсоток на залишок за липень нарахували?
З 1 липня 0% на залишок.
А для БвК-Голд який відсоток у липні був та зараз?
зараз для БВК-Г таке в ІБ світить -
- Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на рахунку 1 000,00 Грн - 9%
раніше було 13%https://www.forward-bank.com/cards/koko ... 0.2019.pdf
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9222
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:03
Пополнение дебитной КоКо на 1001грн подойдет для получения 50грн по рефералке?
Или надо торговую операцию от 100грн?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 996 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:13
lel написав:Пополнение дебитной КоКо на 1001грн подойдет для получения 50грн по рефералке?
Хватит
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:14
Кешбек за июль уже выплатили?
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:19
Boundless написав:
Кешбек за июль уже выплатили?
Сегодня должен быть.
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 15:35
lel написав:
Пополнение дебитной КоКо
Пополнял и открывал новын депо - прислали 50 минус налоги.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3542
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:23
Goodman
просто пополнил карту и ничего больше не делал. Результат тот же
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4780
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1322
|351433
|
Пон 10 сер, 2020 17:09
Клаус
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18477
|2590355
|
|
|88555
|10402478
|
|