RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4216421742184219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47

Flamingo +1, простое пополнение приносит кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4216421742184219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, ramzes4, Клаус і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 131, 132, 133
Модератор » Сер 20 тра, 2009 15:30
1322 351433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 17:09
Клаус
Идея Банк 1 ... 1846, 1847, 1848
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18477 2590355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 16:29
ramzes4
Альфа-Банк 1 ... 8854, 8855, 8856
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88555 10402478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 16:06
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.