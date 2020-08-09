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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4216421742184219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47

Flamingo +1, простое пополнение приносит кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто там кешбек ждёт, проверяем уже на месте.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:08

в новой красоте не появился
а в выписке карты есть
v57
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 14.03.10
Подякував: 99 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:09

У меня и пуш пришёл, и остаток увеличился 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 8785
З нами з: 14.06.13
Подякував: 428 раз.
Подякували: 919 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29

Подскажите пожалуйста, по дебетной, если на утро остаток меньше 15000, и на вечер меньше, а в течение дня было превышение 15000, процент на остаток будет 15%? Или берут максимальное значение за день? Как смотрят сумму для начисления процентов на дебетку?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 138
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:37

Forward online інтегровано із державним сервісом check.gov.ua

Forward Bank доєднався до державного сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua та інтегрував із ним Інтернет-банк Forward online і його мобільній додаток.

Отже, з 10 серпня 2020 року клієнти Forward Bank мають можливість отримати електронні квитанції за оплату послуг через сервіс check.gov.ua. Раніше для підтвердження оплати за державну послугу в держустанову потрібно було принести квитанцію з банку з мокрою печаткою. На сьогоднішній день всі установи, що надають державні послуги, приймають електронні квитанції. Тож, клієнтам Forward Bank надавати документ про оплату з мокрою печаткою не потрібно, достатньо здійснити платіж в Forward online та завантажити електронну квитанцію через державний сервіс. Таким чином співробітник державного органу зможе отримати підтвердження оплати за допомогою сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua.

Так, щоб перевірити оплату треба зайти на сервіс check.gov.ua, обрати установу, через яку була здійснена операція – Forward Bank, ввести номер квитанції та натиснути кнопку «Перевірити». Сервісом check.gov.ua надаються такі дані по платежу: статус платежу; одержувач платежу; сума платежу; дата платежу; призначення платежу.
Vorlon
 
Повідомлень: 8785
З нами з: 14.06.13
Подякував: 428 раз.
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