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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4217421842194220>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47

Flamingo +1, простое пополнение приносит кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто там кешбек ждёт, проверяем уже на месте.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2416
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:08

в новой красоте не появился
а в выписке карты есть
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:09

У меня и пуш пришёл, и остаток увеличился 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29

Подскажите пожалуйста, по дебетной, если на утро остаток меньше 15000, и на вечер меньше, а в течение дня было превышение 15000, процент на остаток будет 15%? Или берут максимальное значение за день? Как смотрят сумму для начисления процентов на дебетку?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:37

Forward online інтегровано із державним сервісом check.gov.ua

Forward Bank доєднався до державного сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua та інтегрував із ним Інтернет-банк Forward online і його мобільній додаток.

Отже, з 10 серпня 2020 року клієнти Forward Bank мають можливість отримати електронні квитанції за оплату послуг через сервіс check.gov.ua. Раніше для підтвердження оплати за державну послугу в держустанову потрібно було принести квитанцію з банку з мокрою печаткою. На сьогоднішній день всі установи, що надають державні послуги, приймають електронні квитанції. Тож, клієнтам Forward Bank надавати документ про оплату з мокрою печаткою не потрібно, достатньо здійснити платіж в Forward online та завантажити електронну квитанцію через державний сервіс. Таким чином співробітник державного органу зможе отримати підтвердження оплати за допомогою сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua.

Так, щоб перевірити оплату треба зайти на сервіс check.gov.ua, обрати установу, через яку була здійснена операція – Forward Bank, ввести номер квитанції та натиснути кнопку «Перевірити». Сервісом check.gov.ua надаються такі дані по платежу: статус платежу; одержувач платежу; сума платежу; дата платежу; призначення платежу.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:57

Spring считают исключительно по остатку. Причем не по авторизационному, а по тому что в выписке. То есть возможна ситуация, когда вам кажется что остаток у вас на вечер 15000, но по данным банка он больше (или меньше), в зависимости от того все ли провелось по картсчету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:59

  Vorlon написав:У меня и пуш пришёл, и остаток увеличился 8)

ага хоть было < сотни.
видать старое под ноль и только по новому теперь ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:12

Фламинго, спасибо большое за ответ. Остаток на конец дня берут или на начало?
С их выпиской уже попала, когда думала, что покупаю за кредитные, с повышенным кешбеком, а пополнение на день позже прошло раньше, чем покупка, и кешбек получился пониженный. С этим уже разобралась, оплатив урок неполученным кешбеком
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:34

  Spring написав:Фламинго, спасибо большое за ответ. Остаток на конец дня берут или на начало?
Честно говоря никогда не задумывался над этим вопросом - потому как остаток на конец сегодняшнего дня является одновременно и остатком на начало следующего ;), поэтому если не смотря на обороты в течении дня все же держать постоянно 15000 на "черной" КоКо, то это как бы все равно. А если не держать - то там только первый и последний дни будут как-то влиять на размер % за месяц, потому как внутри месяца опять таки величины будут те же самые. То есть отклонения если и будут то не столь существенные, чтобы сильно заморачиваться :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 4782
З нами з: 20.03.15
Подякував: 85 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
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