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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 16:47
Flamingo +1, простое пополнение приносит кешбек
Кешбечные карты!
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто там кешбек ждёт, проверяем уже на месте.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:29
Подскажите пожалуйста, по дебетной, если на утро остаток меньше 15000, и на вечер меньше, а в течение дня было превышение 15000, процент на остаток будет 15%? Или берут максимальное значение за день? Как смотрят сумму для начисления процентов на дебетку?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:37
Forward Bank доєднався до державного сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua та інтегрував із ним Інтернет-банк Forward online і його мобільній додаток.
Отже, з 10 серпня 2020 року клієнти Forward Bank мають можливість отримати електронні квитанції за оплату послуг через сервіс check.gov.ua. Раніше для підтвердження оплати за державну послугу в держустанову потрібно було принести квитанцію з банку з мокрою печаткою. На сьогоднішній день всі установи, що надають державні послуги, приймають електронні квитанції. Тож, клієнтам Forward Bank надавати документ про оплату з мокрою печаткою не потрібно, достатньо здійснити платіж в Forward online та завантажити електронну квитанцію через державний сервіс. Таким чином співробітник державного органу зможе отримати підтвердження оплати за допомогою сервісу для перевірки квитанцій check.gov.ua.
Так, щоб перевірити оплату треба зайти на сервіс check.gov.ua, обрати установу, через яку була здійснена операція – Forward Bank, ввести номер квитанції та натиснути кнопку «Перевірити». Сервісом check.gov.ua надаються такі дані по платежу: статус платежу; одержувач платежу; сума платежу; дата платежу; призначення платежу.
Додано: Пон 10 сер, 2020 18:57
Spring считают исключительно по остатку. Причем не по авторизационному, а по тому что в выписке. То есть возможна ситуация, когда вам кажется что остаток у вас на вечер 15000, но по данным банка он больше (или меньше), в зависимости от того все ли провелось по картсчету
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:59
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:12
Фламинго, спасибо большое за ответ. Остаток на конец дня берут или на начало?
С их выпиской уже попала, когда думала, что покупаю за кредитные, с повышенным кешбеком, а пополнение на день позже прошло раньше, чем покупка, и кешбек получился пониженный. С этим уже разобралась, оплатив урок неполученным кешбеком
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:34
Честно говоря никогда не задумывался над этим вопросом - потому как остаток на конец сегодняшнего дня является одновременно и остатком на начало следующего , поэтому если не смотря на обороты в течении дня все же держать постоянно 15000 на "черной" КоКо, то это как бы все равно. А если не держать - то там только первый и последний дни будут как-то влиять на размер % за месяц, потому как внутри месяца опять таки величины будут те же самые. То есть отклонения если и будут то не столь существенные, чтобы сильно заморачиваться
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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