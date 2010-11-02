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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4217421842194220

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Спасибо!
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Spring
 
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:49

Работу прозванивают, когда дают кредитку?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:54

novichok
По-разному. В большинстве случаев - да.
Vorlon
 
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