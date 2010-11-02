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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спасибо!
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:35
Почему-то думал, что анонсируемый банком cashback по КоКо в размере 1000 грн. по кредитной карте и 300 грн. по дебетной означает сумму к выплате после вычета налогов, а оказалось, что это сумма cashback до вычета налогов. Выходит, что максимальные суммы к выплате - 805.00 грн. и 241.50 грн. соответственно.
Так оно и есть? В новой программе суммы к выплате остаются прежними?
Додано: Пон 10 сер, 2020 21:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Усе вірно - 1000 або 300 - це брудними. І в новій програмі це не змінювалось.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 10 сер, 2020 22:09
Vorlon
Видимо, так мне хотелось...
В прошлые месяцы не удавалось потратить необходимую сумму для получения максимального кешбэка, а сегодня, получив 805 грн. вместо ожидаемой 1000 грн., прозрел...
Но будем довольствоваться тем, что имеем! Ведь это гораздо лучше, чем совсем ничего!
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:01
Anadonta рефки ж также оплачивают... государство любимое надо кормить
Кешбечные карты!
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:28
ignorabimus
В большинстве случае - да, но бывают и исключения по некоторым терминалам. Надо проверять.
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