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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:52
Vorlon написав: anis написав:
Данная выписка предоставляется бесплатно?
По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
Уточнил бесплатно дают!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:35
Flamingo написав:Goodman
просто пополнил карту и ничего больше не делал. Результат тот же
Вчера получил, пополнил. Сегодня уже дали кэшбэк на карту и по рефке.
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Вів 11 сер, 2020 12:26
ol_zy
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