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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4218421942204221

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:
  anis написав:Данная выписка предоставляется бесплатно?

По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
Уточнил бесплатно дают!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:Goodman просто пополнил карту и ничего больше не делал. Результат тот же ;)
Вчера получил, пополнил. Сегодня уже дали кэшбэк на карту и по рефке.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:25

Сорри за небольшой оффтоп: а что надо сделать, чтобы получить вот такую симпатичную свинку возле аватара? Я тоже хочу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите плиз. А как у них работает кешбек. Вот за месяц, например, набежала сумма. Что с ней делать? Какого числа куда обращаться для зачисления на основной счёт?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:36

  бульбик написав:Коллеги, подскажите плиз. А как у них работает кешбек. Вот за месяц, например, набежала сумма. Что с ней делать? Какого числа куда обращаться для зачисления на основной счёт?

см. viewtopic.php?p=5031784#p5031784
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:41

  Искатель написав:Сорри за небольшой оффтоп: а что надо сделать, чтобы получить вот такую симпатичную свинку возле аватара? Я тоже хочу.



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Заслужений свинорил форуму Finance.ua :P
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