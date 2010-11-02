Уточнил бесплатно дают!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уточнил бесплатно дают!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вчера получил, пополнил. Сегодня уже дали кэшбэк на карту и по рефке.
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:25
Сорри за небольшой оффтоп: а что надо сделать, чтобы получить вот такую симпатичную свинку возле аватара? Я тоже хочу.
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, подскажите плиз. А как у них работает кешбек. Вот за месяц, например, набежала сумма. Что с ней делать? Какого числа куда обращаться для зачисления на основной счёт?
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:36
см. viewtopic.php?p=5031784#p5031784
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:41
стати народним обранцем
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