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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 сер, 2020 11:52
Vorlon написав: anis написав:
Данная выписка предоставляется бесплатно?
По идее - да. В тарифах ничего такого нет.
Уточнил бесплатно дают!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Вів 11 сер, 2020 12:35
Flamingo написав:Goodman
просто пополнил карту и ничего больше не делал. Результат тот же
Вчера получил, пополнил. Сегодня уже дали кэшбэк на карту и по рефке.
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lel
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:25
Сорри за небольшой оффтоп: а что надо сделать, чтобы получить вот такую симпатичную свинку возле аватара? Я тоже хочу.
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:33
Коллеги, подскажите плиз. А как у них работает кешбек. Вот за месяц, например, набежала сумма. Что с ней делать? Какого числа куда обращаться для зачисления на основной счёт?
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бульбик
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Додано: Вів 11 сер, 2020 13:36
бульбик написав:
Коллеги, подскажите плиз. А как у них работает кешбек. Вот за месяц, например, набежала сумма. Что с ней делать? Какого числа куда обращаться для зачисления на основной счёт?
см. viewtopic.php?p=5031784#p5031784
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 сер, 2020 19:43
бульбик как 100 грн кешбека наберешь, можно выводить, как в моне
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 11 сер, 2020 20:41
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vpchelko
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Додано: Вів 11 сер, 2020 21:36
vpchelko кешбек - это реклама для привлечения клиентов и впаривания им кредитов, не в нем проблема, как по мне
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1824
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 130 раз.
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