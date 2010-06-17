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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 07:44
Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
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shelets
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Вів 11 сер, 2020 23:26
ol_zy
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