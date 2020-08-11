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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4219422042214222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:44

Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
shelets
 
Повідомлень: 71
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:59

shelets пока что массовых жалоб не было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1827
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:09

  shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?

А какие есть варианты?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 940
З нами з: 06.08.19
Подякував: 241 раз.
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