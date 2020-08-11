Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 07:44
Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
shelets
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Додано: Сер 12 сер, 2020 08:59
shelets пока что массовых жалоб не было
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omb
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Додано: Сер 12 сер, 2020 14:09
shelets написав:
Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
А какие есть варианты?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:19
shelets написав:
Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
якщо відкриваєте вперше, то раджу скористатись бонусною пропозицією -
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greenozon
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Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33
shelets написав:
Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
С возвратом всё нормально, только будьте готовы к тому, что у них самый ударенный финмон в стране и вам зададут миллион вопросов где вы взяли эти деньги. А потом могут ещё и заблочить - будете доказывать им откуда у вас деньги на вклад. Это всё описано в этой ветке. Инфа 100%
бульбик
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