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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4220422142224223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 07:44

Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
shelets
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:59

shelets пока что массовых жалоб не было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:09

  shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?

А какие есть варианты?
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:19

  shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?


якщо відкриваєте вперше, то раджу скористатись бонусною пропозицією -
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:33

  shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?


С возвратом всё нормально, только будьте готовы к тому, что у них самый ударенный финмон в стране и вам зададут миллион вопросов где вы взяли эти деньги. А потом могут ещё и заблочить - будете доказывать им откуда у вас деньги на вклад. Это всё описано в этой ветке. Инфа 100%
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:09

  бульбик написав:
  shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?

С возвратом всё нормально, только будьте готовы к тому, что у них самый ударенный финмон в стране и вам зададут миллион вопросов где вы взяли эти деньги. А потом могут ещё и заблочить - будете доказывать им откуда у вас деньги на вклад. Это всё описано в этой ветке. Инфа 100%

Странно... Может от суммы конкретного депо зависит?.. Закрывал с месяц, два назад 3 или 4 депо - все автоматом сбросилось на дебетку без единых проблем. И при открытии этих депо и дальнейшем их пополнении с карт других банков - никаких вопросов не возникало!
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:17

Кредитка-коко

И мне и жене сегодня дали отлуп в выдаче кредитки. Даже не спрашивали про сумму желаемого кредлимита, и даже не предложили с 0 лимитом. Может потому, что делали заявки по реф.ссылкам?.. Или потому, что ранее отказались от кредиток с 0 лимитом...
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:23

arkavs надо не ждать когда вам предложат, а сразу со старту говорить - хочу желтую КоКо с нулевым лимитом, потому как хочу показать банку, что я активный клиент в надежде что лимит нальете попИзже ;). Мне тоже отказывали несколько раз, а потом я поступил так как написал выше. И выплатили реферальные и мне и тому по чьей ссылке я переходил. Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток? :) Но если что одна карта с лимом в семье имееЦЦа :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:26

  arkavs написав:И мне и жене сегодня дали отлуп в выдаче кредитки. Даже не спрашивали про сумму желаемого кредлимита, и даже не предложили с 0 лимитом. Может потому, что делали заявки по реф.ссылкам?.. Или потому, что ранее отказались от кредиток с 0 лимитом...
тут почти весь форум по рефссылкам открыл карты, работаете официально? причина наверно в чем-то другом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:31

  Flamingo написав:arkavs надо не ждать когда вам предложат, а сразу со старту говорить - хочу желтую КоКо с нулевым лимитом, потому как хочу показать банку, что я активный клиент в надежде что лимит нальете попИзже ;). Мне тоже отказывали несколько раз, а потом я поступил так как написал выше. И выплатили реферальные и мне и тому по чьей ссылке я переходил. Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток? :) Но если что одна карта с лимом в семье имееЦЦа :mrgreen:

Спасибо. Попробую.

З.Ы. Кстати как раз по вашей рефке и делал заявку :D - в качестве благодарности за большее количество полезной инфы от Вас! :P
arkavs
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