shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
С возвратом всё нормально, только будьте готовы к тому, что у них самый ударенный финмон в стране и вам зададут миллион вопросов где вы взяли эти деньги. А потом могут ещё и заблочить - будете доказывать им откуда у вас деньги на вклад. Это всё описано в этой ветке. Инфа 100%
shelets написав:Подскажите планируют открыть депо в форварде, как ситуация с возвратом денег по окончанию?
С возвратом всё нормально, только будьте готовы к тому, что у них самый ударенный финмон в стране и вам зададут миллион вопросов где вы взяли эти деньги. А потом могут ещё и заблочить - будете доказывать им откуда у вас деньги на вклад. Это всё описано в этой ветке. Инфа 100%
Странно... Может от суммы конкретного депо зависит?.. Закрывал с месяц, два назад 3 или 4 депо - все автоматом сбросилось на дебетку без единых проблем. И при открытии этих депо и дальнейшем их пополнении с карт других банков - никаких вопросов не возникало!
И мне и жене сегодня дали отлуп в выдаче кредитки. Даже не спрашивали про сумму желаемого кредлимита, и даже не предложили с 0 лимитом. Может потому, что делали заявки по реф.ссылкам?.. Или потому, что ранее отказались от кредиток с 0 лимитом...
arkavs надо не ждать когда вам предложат, а сразу со старту говорить - хочу желтую КоКо с нулевым лимитом, потому как хочу показать банку, что я активный клиент в надежде что лимит нальете попИзже . Мне тоже отказывали несколько раз, а потом я поступил так как написал выше. И выплатили реферальные и мне и тому по чьей ссылке я переходил. Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток? Но если что одна карта с лимом в семье имееЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
arkavs написав:И мне и жене сегодня дали отлуп в выдаче кредитки. Даже не спрашивали про сумму желаемого кредлимита, и даже не предложили с 0 лимитом. Может потому, что делали заявки по реф.ссылкам?.. Или потому, что ранее отказались от кредиток с 0 лимитом...
тут почти весь форум по рефссылкам открыл карты, работаете официально? причина наверно в чем-то другом
Flamingo написав:arkavs надо не ждать когда вам предложат, а сразу со старту говорить - хочу желтую КоКо с нулевым лимитом, потому как хочу показать банку, что я активный клиент в надежде что лимит нальете попИзже . Мне тоже отказывали несколько раз, а потом я поступил так как написал выше. И выплатили реферальные и мне и тому по чьей ссылке я переходил. Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток? Но если что одна карта с лимом в семье имееЦЦа
Спасибо. Попробую.
З.Ы. Кстати как раз по вашей рефке и делал заявку - в качестве благодарности за большее количество полезной инфы от Вас!