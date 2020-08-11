Додано: Сер 12 сер, 2020 17:23

надо не ждать когда вам предложат, а сразу со старту говорить - хочу желтую КоКо с нулевым лимитом, потому как хочу показать банку, что я активный клиент в надежде что лимит нальете попИзже. Мне тоже отказывали несколько раз, а потом я поступил так как написал выше. И выплатили реферальные и мне и тому по чьей ссылке я переходил. Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток?Но если что одна карта с лимом в семье имееЦЦа