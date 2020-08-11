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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4220422142224223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35

  omb написав: тут почти весь форум по рефссылкам открыл карты, работаете официально? причина наверно в чем-то другом

Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали :lol:
arkavs
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Повідомлень: 398
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