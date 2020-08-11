Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35
Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28
arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Потом — это когда?
У меня никак не получается с декабря сдвинуться с нуля. Две заявки через контакт-центр подавал. Отделений в моём городе нет и ближайшее не сильно далеко.
Ну пока % на остаток хорошие — живём. А потом, если что будем проходить квест, по закрытию продуктов удалённо.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
З лютого 2020 "потім отримати ліміт" все ніяк не наступає. Постійно відмова при зверненні в КЦ.
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:37
Rimlyanin1 я открыл депо и через пару месяцев получил,на форуме отписывался
Кешбечные карты!
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