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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4220422142224223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35

  omb написав: тут почти весь форум по рефссылкам открыл карты, работаете официально? причина наверно в чем-то другом

Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали :lol:
arkavs
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Повідомлень: 398
З нами з: 11.06.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28

arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:...и потом получить лимит
Потом — это когда?
У меня никак не получается с декабря сдвинуться с нуля. Две заявки через контакт-центр подавал. Отделений в моём городе нет и ближайшее не сильно далеко.

Ну пока % на остаток хорошие — живём. А потом, если что будем проходить квест, по закрытию продуктов удалённо.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2262
З нами з: 08.03.18
Подякував: 193 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
З лютого 2020 "потім отримати ліміт" все ніяк не наступає. Постійно відмова при зверненні в КЦ.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 192
З нами з: 26.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:37

Rimlyanin1 я открыл депо и через пару месяцев получил,на форуме отписывался
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
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  #<1 ... 4220422142224223
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