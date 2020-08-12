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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4220422142224223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35

  omb написав: тут почти весь форум по рефссылкам открыл карты, работаете официально? причина наверно в чем-то другом

Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали :lol:
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28

arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1834
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:...и потом получить лимит
Потом — это когда?
У меня никак не получается с декабря сдвинуться с нуля. Две заявки через контакт-центр подавал. Отделений в моём городе нет и ближайшее не сильно далеко.

Ну пока % на остаток хорошие — живём. А потом, если что будем проходить квест, по закрытию продуктов удалённо.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
З лютого 2020 "потім отримати ліміт" все ніяк не наступає. Постійно відмова при зверненні в КЦ.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:37

Rimlyanin1 я открыл депо и через пару месяцев получил,на форуме отписывался
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1834
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Теперь вот даже не знаю - а нужен ли мне тот лим при таком % на остаток?


а какой там на остаток? на сайте рисует 12, это правда?
обмеження по мах сумме есть? дякую за увагу!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:06

Goodman
1. 12%
2. правда
3. нету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:10

Flamingo п1шов плюс в карму. Завтра с вашей реферальной помощью буду готовить блюдо кредитная карта.
Время выждано, приложение установлено , депо открыты , кредитная история - без помарок.
АДская кухня.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:39

  Goodman написав:Flamingo п1шов плюс в карму. Завтра с вашей реферальной помощью буду готовить блюдо кредитная карта.
Время выждано, приложение установлено , депо открыты , кредитная история - без помарок.
АДская кухня.

Удачи вам. Напомню, что после того как карту получите не забудьте сделать первую безнальную трату - любую покупку на сумму от 100 грн. Можно пополнить телефон. За это кроме реферального бонуса, в следующем месяце вы получите еще дополнительный приветственный кэшбек на 80,5 грн. чистыми (или 100 грн. грязными). Покупку лучше делать не в кишмишной категории, потому как обычный кишмиш в этом случае все равно не начисляется. Приветственный бонус начисляется по кредитным КоКо кард (желтым) как с лимитом так и с нулевым лимитом. Поэтому если вдруг Форвард лимит не нальет - берите с нулевым лимитом - реферальный и приветственный кэшбеки у них одинаковые
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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