Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 сер, 2020 17:35
Работаем официально. Дебетки нам открыли без проблем по реф.ссылкам. А вот в кредитках почему-то отказ. Причем в первый раз по реф.ссылкам приглашали в отделение. Не захотели брать с 0 лимитом. В этот раз даже не звали
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:28
arkavs а, понятно, зря с 0 не взяли, можно было взять и потом получить лимит
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Потом — это когда?
У меня никак не получается с декабря сдвинуться с нуля. Две заявки через контакт-центр подавал. Отделений в моём городе нет и ближайшее не сильно далеко.
Ну пока % на остаток хорошие — живём. А потом, если что будем проходить квест, по закрытию продуктов удалённо.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
З лютого 2020 "потім отримати ліміт" все ніяк не наступає. Постійно відмова при зверненні в КЦ.
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:37
Rimlyanin1 я открыл депо и через пару месяцев получил,на форуме отписывался
Кешбечные карты!
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
а какой там на остаток? на сайте рисует 12, это правда?
обмеження по мах сумме есть? дякую за увагу!
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:06
Goodman
1. 12%
2. правда
3. нету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:10
Flamingo п1шов плюс в карму. Завтра с вашей реферальной помощью буду готовить блюдо кредитная карта.
Время выждано, приложение установлено , депо открыты , кредитная история - без помарок.
АДская кухня.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:39
Удачи вам. Напомню, что после того как карту получите не забудьте сделать первую безнальную трату - любую покупку на сумму от 100 грн. Можно пополнить телефон. За это кроме реферального бонуса, в следующем месяце вы получите еще дополнительный приветственный кэшбек на 80,5 грн. чистыми (или 100 грн. грязными). Покупку лучше делать не в кишмишной категории, потому как обычный кишмиш в этом случае все равно не начисляется. Приветственный бонус начисляется по кредитным КоКо кард (желтым) как с лимитом так и с нулевым лимитом. Поэтому если вдруг Форвард лимит не нальет - берите с нулевым лимитом - реферальный и приветственный кэшбеки у них одинаковые
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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