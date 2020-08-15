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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4231423242334234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:02

Striker

спасибо огромное.
да стоит, карту оформлять!
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлень: 278
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Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:39

  super_mohito написав:Striker

спасибо огромное.
да стоит, карту оформлять!

Не карту, а карты и кредитку и дебитки - уже больше года стОит :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1861
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:49

не стоіт

Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:22

  greenozon написав:Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно).

Її кожен раз ось уже майже рік як продовжують. Думаю що продовжать і в цей раз) Та й, враховуючи, що тут дебетку всі активно юзають заради 15% то обслуговування і без акції безкоштовне.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 155
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:09

greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2430
З нами з: 22.11.15
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 12:19

  anis написав:
omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание

это необходимый остаток, а сумма до 15000
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

19yuriy91 написав:
  anis написав:
omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание

это необходимый остаток, а сумма до 15000
О чем и речь!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2430
З нами з: 22.11.15
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 13:40

anis 15к под 15% нормальный вариант на свободный остаток
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1861
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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  #<1 ... 4231423242334234
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