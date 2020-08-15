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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 16:02
Striker
спасибо огромное.
да стоит, карту оформлять!
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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super_mohito
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Додано: Нед 16 сер, 2020 09:39
super_mohito написав:Striker
спасибо огромное.
да стоит, карту оформлять!
Не карту, а карты и кредитку и дебитки - уже больше года стОит
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:49
не стоіт
Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно).
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greenozon
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:22
greenozon написав:
Термін дії Акції «КОКО free» продовжено до 31.08.2020 р. (включно).
Її кожен раз ось уже майже рік як продовжують. Думаю що продовжать і в цей раз) Та й, враховуючи, що тут дебетку всі активно юзають заради 15% то обслуговування і без акції безкоштовне.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:09
greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:14
omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Нед 16 сер, 2020 12:19
anis написав:
omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание
это необходимый остаток, а сумма до 15000
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19yuriy91
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Додано: Нед 16 сер, 2020 13:09
19yuriy91 написав: anis написав:
omb написав:greenozon ну да, держать от 1000 грн под 15% это один из лучших не только на остаток, но и для депозита
Граничная сумма немного нивелирует данное высказывание
это необходимый остаток, а сумма до 15000
О чем и речь!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
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- Повідомлень: 2430
- З нами з: 22.11.15
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- Подякували: 80 раз.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 13:40
anis 15к под 15% нормальный вариант на свободный остаток
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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- Повідомлень: 1861
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