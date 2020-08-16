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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 сер, 2020 18:34
omb написав:anis 15к под 15% нормальный вариант на свободный остаток
Даже лучший, но речь не об этом была
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Нед 16 сер, 2020 19:16
anis а о чем?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 16 сер, 2020 20:35
omb написав:anis а о чем?
Сравнение 15К с депозитом! Если конечно для вас 15к и есть депозит.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Нед 16 сер, 2020 21:17
Кочевник написав:
У всіх вихідний, а мені Борсук підняв кредлім. Кросафчег.
наверно комментарии в КоКо-промо-статье на Минфине почитали и решили налить )
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cohan
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:01
anis я сравнил ставку, у депозита обычно выше, чем на свободный остаток
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:12
Кочевник написав:
У всіх вихідний, а мені Борсук підняв кредлім. Кросафчег.
Оба-на! И мне поднял!
Был звонок из банка, вызов принял, но сразу сброс звонка с той стороны.
Спасибо, Фарсик!
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rollo
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30
Кочевникrollo
Какой стаж ваших кредиток?
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Vorlon
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Додано: Нед 16 сер, 2020 22:57
Забув пароль до інтернет банкінгу,поміняв мобілу і не знаю. Як відновити ? Тільки через банк?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Додано: Нед 16 сер, 2020 23:14
Vorlon написав:Кочевникrollo
Какой стаж ваших кредиток?
Получил кредитку среди первых в октябре 2019-го без лимита.
Лимит налили только в феврале этого года.
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rollo
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