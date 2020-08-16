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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4232423342344235

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 18:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:anis 15к под 15% нормальный вариант на свободный остаток
Даже лучший, но речь не об этом была
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2432
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 19:16

anis а о чем?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1863
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 20:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:anis а о чем?
Сравнение 15К с депозитом! Если конечно для вас 15к и есть депозит.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлень: 2432
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:17

  Кочевник написав:У всіх вихідний, а мені Борсук підняв кредлім. Кросафчег.


наверно комментарии в КоКо-промо-статье на Минфине почитали и решили налить )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:01

anis я сравнил ставку, у депозита обычно выше, чем на свободный остаток
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 08.04.14
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Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:12

  Кочевник написав:У всіх вихідний, а мені Борсук підняв кредлім. Кросафчег.

Оба-на! И мне поднял! :shock:
Был звонок из банка, вызов принял, но сразу сброс звонка с той стороны.
Спасибо, Фарсик! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30

Кочевник
rollo
Какой стаж ваших кредиток? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Забув пароль до інтернет банкінгу,поміняв мобілу і не знаю. Як відновити ? Тільки через банк?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:14

  Vorlon написав:Кочевник
rollo
Какой стаж ваших кредиток? :roll:

Получил кредитку среди первых в октябре 2019-го без лимита.
Лимит налили только в феврале этого года.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 08:18

  Vorlon написав:Кочевник
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Какой стаж ваших кредиток? :roll:

9 місяців. Але вона активно юзалася і минулого місяця не вистачило ліміту, тому пішло друге коло.
Кочевник
 
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