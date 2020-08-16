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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4234423542364237>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

З якогось дива підняли кредлім. Мабуть таки хочуть випхати з грейсу, бо досі від мене я так розумію одні збитки були з їх досить смачним кишмишем
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:28

chipmunk банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34

  chipmunk написав:З якогось дива підняли кредлім. Мабуть таки хочуть випхати з грейсу, бо досі від мене я так розумію одні збитки були з їх досить смачним кишмишем

Мне также накинули 20 тыс., хотя я форвардовские карты использую для процентов на остаток и практически ими не рассчитываюсь.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:39

  vitaliy_berdinskikh написав:chipmunk банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
причем тут слабовольный, планировать просто правильно надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 12:58

  omb написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:chipmunk банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
причем тут слабовольный, планировать просто правильно надо

Так и я ж о том же.

Больший кредлимит это лишь большее доверие со стороны банка. А хомяк воспринимает кредлим как скрытую угрозу. Зачем тогда вообще брать крелим, ведь есть чисто дебетная карта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:49

vitaliy_berdinskikh кредитный лимит - это возможность экономии + повышенный % кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:кредитный лимит - это возможность экономии

ты мне объясняешь? не для меня является проблемой повышение суммы кредлима :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 988
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

KOKO KOLO - це партнерка? 40 грн нарахували.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник, так. 40,25 грн повинні були нарахувати.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 15:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  omb написав:кредитный лимит - это возможность экономии

ты мне объясняешь? не для меня является проблемой повышение суммы кредлима :wink:
походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита? чееловек был вынужден погаситься раньше, чтобы получить повышенный кешбек и чтобы он не мучался, ему банк помог
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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