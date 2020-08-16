|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:21
З якогось дива підняли кредлім. Мабуть таки хочуть випхати з грейсу, бо досі від мене я так розумію одні збитки були з їх досить смачним кишмишем
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8494
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 531 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:28
chipmunk банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:34
chipmunk написав:
З якогось дива підняли кредлім. Мабуть таки хочуть випхати з грейсу, бо досі від мене я так розумію одні збитки були з їх досить смачним кишмишем
Мне также накинули 20 тыс., хотя я форвардовские карты использую для процентов на остаток и практически ими не рассчитываюсь.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 512
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:39
vitaliy_berdinskikh написав:chipmunk
банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
причем тут слабовольный, планировать просто правильно надо
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1872
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 12:58
omb написав: vitaliy_berdinskikh написав:chipmunk
банк заставляет тебя тратить кредлим? Или ты настолько слабовольный что не перестанешь покупать пока не увидешь на карте остаток меньше 100 гривен?
причем тут слабовольный, планировать просто правильно надо
Так и я ж о том же.
Бо
льший кредлимит это лишь бо
льшее доверие со стороны банка. А хомяк воспринимает кредлим как скрытую угрозу. Зачем тогда вообще брать крелим, ведь есть чисто дебетная карта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:49
vitaliy_berdinskikh кредитный лимит - это возможность экономии + повышенный % кешбека
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1872
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:57
omb написав:
кредитный лимит - это возможность экономии
ты мне объясняешь? не для меня является проблемой повышение суммы кредлима
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 13:59
KOKO KOLO - це партнерка? 40 грн нарахували.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1585
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 сер, 2020 14:49
Кочевник, так. 40,25 грн повинні були нарахувати.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 17 сер, 2020 15:03
vitaliy_berdinskikh написав: omb написав:
кредитный лимит - это возможность экономии
ты мне объясняешь? не для меня является проблемой повышение суммы кредлима
походу тебе, а какие проблемы от повышения кредлимита? чееловек был вынужден погаситься раньше, чтобы получить повышенный кешбек и чтобы он не мучался, ему банк помог
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1872
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|88721
|10428445
|
|
|16919
|2352603
|
Пон 17 сер, 2020 16:18
v57
|
|7168
|1623899
|
|